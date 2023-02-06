فيديو جديد لحظة دمار مباني سكنية في تركيا جراء الزلزال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:49 ص
06 فبراير 2023
زلزال.PNG
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فيديو جديد لحظة دمار مباني سكنية في تركيا 

 

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