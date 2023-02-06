كهرباء غزة ترفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض الجوي

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة اليوم الاثنين 6/2/2023 عن رفع حالة التأهب في صفوف طواقمها، بهدف استقبال المنخفض الجوي الذي يبدأ ظهراً ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت أن طواقمها الميدانية الهندسية والفنية جاهزة للتعامل مع المنخفض وتأثيراته المحتملة على القطاع منذ مساء أمس الأحد.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل معها حال حدوث أي أعطال أو طوارئ كهربائية عبر رقم الطوارئ 133 أو على بريد صفحة "كهرباء غزة' على الفيس بوك، أو عبر تطبيق الشركة "كهرباء غزة " مؤكدةً أن طواقمها ستكون متاحة للخدمة على مدار الساعة وستبذل جهودها للتعامل مع أي طارئ في كل المحافظات بأسرع وقت ممكن.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة اتباع نصائحها وتعليماتها الخاصة بالتوعية من مخاطر الكهرباء في فصل الشتاء والعمل على توعية الأطفال في هذا الجانب ومن بينها الابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء من الأعمدة الحديدية والأسلاك المتقطعة وضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنازل وعدم المبالغة في استخدام الأجهزة الكهربائية وخاصة خلال المنخفضات الجوية.

ونوهت الشركة، إلى ضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة للمحافظة على استقرار التيار الكهربائي وضمان عدم حدوث عجز كبير في إمدادات الكهرباء، كما حذرت من حدوث بعض التشويشات في بعض المناطق التي تنتشر فيها السرقات والتعديات، بسبب ارتفاع الأحمال من الاستهلاك المفرط وغير الشرعي الناتج عن سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة بكافة مكوناتها.

