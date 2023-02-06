الدفاع المدني يعلن منطقة شمال غربي سوريا "منكوبة" جراء الزلازل

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين 6/2/2023، منطقة شمال غربي سوريا "منكوبة" جراء الزلازل الذي ضربها وأدلى لوفاة وإصابة العشرات.

وأشار الدفاع المدني السوري، إلى أنّ الإعلان عن شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بالكامل جاء على إثر الهزة الأرضية في الشّمال السّوري، وتطبيقًا لآليّة الطّوارئ والاستجابة في الدّفاع المدني السّوري، ونتيجةً للوضع الكارثي من انهيار المباني والتّصدّعات الحادّة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى، ونظرًا لنقص الإمكانيّات والخدمات، وعدم توفّر مراكز الإيواء ونقاط التّجمّع الآمنة، وظروف الطّقس العاصفة والمثلجة ودرجات الحرارة المنخفضة؛

ودعا الدفاع المدني، جميع الجهات المحليّة والقوى المدنيّة إلى "استنفار كوادرها، ونوصي جميع المنظّمات الإنسانيّة الصحيّة والإغاثيةّ العاملة في سوريا، بتقاسم العمل وفقًا لنظام التّكافؤ وتوزّعها الجغرافي، حرصًا على تغطية الاحتياجات الضّروريّة للجميع وفق المستطاع". وأهاب بجميع المنظّمات الإنسانيّة الدّوليّة "التّدخّل السّريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

وحث الدّفاع المدني، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤوليّاته إزاء هذه الكارثة المفجعة، واتخاذ إجراءات طارئة تحول دون تفاقم الوضع، وتدعم إنقاذ المدنيّين في سوريا، والضّغط على النّظام السّوري وحليفه الرّوسي، على نحو يضمن عدم حدوث أيّ قصف في هذه المناطق".