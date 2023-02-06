برفسور "إسرائيلي" يُعبر عن خشيته من وقوع زلزال والاحتلال يستعد لمساعدة تركيا

قال مدير المعهد الجيولوجي "الإسرائيلي" البرفيسور زوهار جبيرتسمان اليوم الاثنين 6/2/2023 "هناك قلق من حدوث زلزال كما حدث في تركيا، هذا جرس إنذار لنا.

ومن جهة اخرى أعلن وزير الحرب "غالانت" بأنه أصدر تعليمات للجيش "الإسرائيلي" ووزارة الحرب الاستعداد الفوري لتقديم المساعدة الطارئة من خلال وحدات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية ، وخاصة بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا.

وتستعد قيادة الجبهة الداخلية لإرسال وفد إنقاذ إلى تركيا لتقديم المساعدة في منطقة الكارثة - حتى الآن لم يتم تقديم أي طلب رسمي من الأتراك للحصول على المساعدة.