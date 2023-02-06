استنكار وتنديد فلسطيني واسع بجريمة عقبة جبر في أريحا: الرد لن يتأخر

نددت فصائل وقوى فلسطينية اليوم الاثنين 6/2/2023، بالجريمة الصهيونية التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة، وأدت لاستشهاد سبعة مقاومين في جريمة مكتملة الأركان.

وارتكبت قوات الاحتلال، جريمة بشعة في عقبة جبر باغتيال عدد من المقاومين أدى إلى استشهاد 5 مقاومين و3 إصابات حرجة خلال العملية العسكرية في أريحا.

حركة الجهاد الإسلامي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 6/2/2023، أن الجريمة الجديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني المجرم، بحق أهلنا ومقاومينا في عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة، لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

وقال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية تعقيباً على جريمة الاحتلال في أريحا:" الاحتلال الذي قام على أرضنا منذ احتلال فلسطين بالقتل والدمار والإرهاب لا يفهم سوى لغة القوة وشعبنا الفلسطيني حي لن يتراجع عن مقاومته حتى دحره عن كامل تراب فلسطين."

وشدد عز الدين على أن دماء الشهداء الأطهار في عقبة جبر بأريحا ستتحول إلى نور يضيء طريق المجاهدين، ونار تحرق رأس هذا الكيان الغاصب المحتل.

وأضاف:" نعزي شعبنا بارتقاء الشهداء، ونشد على أيدي المقاومين الأبطال، ونحيي صمود أهلنا في أريحا وكل مدن الضفة الثائرة التي تثبت كل يوم أنها مفخرة للشعوب الحرة."

حركة حماس

من جهته، اعتبر حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في عُقبة جبر بمدينة أريحا ، ستكون وقوداً للثورة العظيمة للشباب الثائر، وشعبنا ومقاومته لن يتأخروا بالرد على هذه الجريمة.

وشددت على أن عمليات القتل بهذه الطريقة، تؤكد التخبط الكبير للاحتلال في التعامل مع تصاعد وتمدد المقاومة في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية ، وعجزه عن إيقاف تصاعدها الكبير.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

بدورها، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بكل فخراً واعتزاز الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في مخيم عقبة جبر خلال تصديهم البطولي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة أريحا صباح اليوم في ظل صمت عربي ودولي مريب، وفي جريمة جديدة تضاف لسجل الإرهاب الصهيوني والجرائم المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكدت، تعقيبا على أحداث مخيم عقبة جبر في أريحا، على أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، واقتحاماته للمدن والقرى والمخيمات واغتيال المقاومين، لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا إصراراً وعزيمة على مجابهة العدو الصهيوني، وطرده من كامل أرضنا.

وحيت، المقاومين الأبطال في الضفة المحتلة، الذين يخوضون ملحمة بطولية مع هذا العدو الجبان، ويدافعون بكل بسالة وشجاعة عن شعبنا وأسرانا ومقدساتنا

كما حثت شبابنا الثائر إلى تصعيد العمل المقاوم والاشتباك مع العدو في كافة نقاط الاشتباك الممكنة مع هذا العدو رداً على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

لجان المقاومة في فلسطين

من جهتها، نعت لجان المقاومة في فلسطين، شهداء "مخيم عقبة جبر " الذين ارتقوا خلال تصديهم البطولي للعدوان الصهيوني على المخيم صباح اليوم، مؤكدةً أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى لعنة على فاشية وإجرام العدو الصهيوني وستشعل وقود الثورة في وجه هذا العدو المجرم .

وأكدت، أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستبقى أمانة في أعناق كل مقاومي شعبنا وثواره الأبطال على طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى ودحر المحتلين الغاصبين .

وشددت على أن العدوان الصهيوني على مخيم عقبة جبر وارتقاء الشهداء الأبطال لن يكسر إرادة شعبنا ولن يضعف المقاومة بل سيكون سببا في تمدد المقاومة والثورة المتعاظمة حتى تحقيق كل أهداف شعبنا.

وقالت لجان المقاومة :" إن العدو الصهيوني وقادته الجبناء سيدفعون ثمن جرائمهم ودماء أبناء شعبنا ليست رخيصة وهذه المجازر التي يرتكبها سترتد نارا وبراكين غضب وثورة في قلب كيانه المزعوم"

ودعت، كافة أبطالنا وثوارنا في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل للرد على هذا العدوان البربري والتصدي لهذه الهجمة الشرسة وتدفيع العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه ثمن هذه الجريمة النكراء.

حركة المجاهدين الفلسطينية

فيما أكدت، حركة المجاهدين الفلسطينية، أن اغتيال المقاومين الأبطال في مخيم عقبة جبر في أريحا الباسلة هو إجرام صهيوني غاشم، وستبقى دماء الشهداء تُسعر جذوة المقاومة ضد هذا المحتل المجرم.

وأوضحت أن ظن العدو أن باغتياله للمقاومين الأبطال في أريحا الباسلة سينهي حالة المقاومة الممتدة في الضفة فهو واهم.

وحيت، المقاومين الأشاوس الذين تصدوا لقوات الاحتلال في أريحا اليوم، ونؤكد بأن خيار المقاومة وتصعيد المواجهة مع المحتل هو السبيل الأنجع للجم العدوان.

وجددت الدعوة لثوار الضفة وكافة خلاياها وكتائبها العسكرية للرد والانتقام على جرائم الاحتلال في الضفة ولقطع اليد التي تمتد على أبناء شعبنا ومقاومينا الأبطال.