بالصور وفيات ودمار كبير في المخيمات الفلسطينية جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة

كشفت مصادر فلسطينية عن وجود خسائر بشرية ومادية في صفوف المواطنين في المخيمات الفلسطينية وخاصة بعد ضرب زلزال بقوة 7.7 منطقة غازي عنتاب في تركيا وتأثرت فيه سورية ولبنان والأردن وفلسطين وتركيا واليونان وقبرص.

الزلزال أثر بصورة كبيرة على الأبنية في المخيمات الفلسطينية بشكل كبير وخاصة أنها قديمة ومتآكلة ، مما أدى لتضرر عدد كبير منها.

في مخيم النيرب تم الإعلان عن وفاة كل من الطفلتين رغد ياسر قاسم 10 سنين ورهف عبد القاسم 12 سنة نتيجة لانهيار جدار عليهما، بينما تم الإعلان عن سقوط أربعة مبان في مخيم الرمل في مدينة اللاذقية بالإضافة إلى الإعلان عن وفاة امرأة وانتشال ثلاثة جرحى من بين الأنقاض بينما لا يزال عدد الضحايا فيها غير محدد بالضبط حتى هذه اللحظة.

وتتحدث الأخبار الأولية عن عدم وجود أي إصابات في مخيم العائدين بحماة، وأما مخيمات العاصمة السورية دمشق فلم يتم الإعلان عن أي إصابة أو خسائر مادية نتيجة لبعد هذه المخيمات عن مركز الهزة الأرضية.





