إعلام العدو: إصابة ضابط بجيش الاحتلال خلال الاشتباكات في مخيم عقبة جبر بأريحا

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين 6/2/2023، عن إصابة ضابط صهيوني بجيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الاشتباكات في مخيم عقبة جبر بأريحا بالضفة المحتلة.

واغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم، 7 مقاومين خلال عملية عسكرية في أريحا التي استهدفت خلية نفذت عملية جنوب أريحا في 28 يناير الماضي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس وجراح حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وزعم جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال مجموعة من المقاومين مكونة من ٧ أفراد خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم، في مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

وقالت إذاعة الجيش:"إن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاومين في عقبة جبر بأريحا خلال عملية مشتركة بين الجيش والشاباك… وتقارير فلسطينية تفيد باستشهاد ٥ شبان وإصابة ٢ آخرين خلال الاشتباكات.