فيديو يوثق لحظة انهيار مباني سكنية في مدينة حلب السورية نتيجة الزلزال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
06 فبراير 2023
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لحظة انهيار عدة مباني سكنية في مدينة حلب السورية نتيجة الزلزال.

 

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