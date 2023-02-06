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فيديو يوثق لحظة انهيار مباني سكنية في مدينة حلب السورية نتيجة الزلزال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
06 فبراير 2023
لحظة انهيار عدة مباني سكنية في مدينة حلب السورية نتيجة الزلزال.
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