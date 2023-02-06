هنية يعلق على جريمة عقبة جبر  بأريحا

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تعقيبًا على ارتقاء الشهداء في أريحا أن المقاومة ستبقى هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة، وستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا.

وقال هنية إن الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة.

وبين أن توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالًا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا، ولن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض.

ويشار إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة بشعة في أريحا حيث اغتال 7 مقاومين يتهمهم بالمسؤولية عن عملية نفذت عملية جنوب أريحا في 28 يناير الماضي.