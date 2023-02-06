منخفض قطبي شديد البرودة يصل ظهر اليوم  الأراضي الفلسطينية

منخفض قطبي يصل الأراضي الفلسطينية ظهر اليوم

يبدأ ظهر اليوم الاثنين 6/2/2023 منخفض جوي قطبي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وسط انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة إلى بقية المناطق.

وقالت الأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ ساعة.

الأجواء شديد البرودة والعاصفة تتواصل في الليلة وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم / ساعة والبحر مائجا .

غدا يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وخلال ساعات الصباح الباكر يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح في بعض الهبات إلى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

الأربعاء يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حتى ساعات الصباح ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في ساعات الصباح تتحول إلى معتدلة مع ساعات الظهيرة والبحر مائجا.

الخميس يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق في ساعات الصباح والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.