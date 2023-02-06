فيديو للطائرة المسيرة التي أسقطها المقاومون في أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 ص
06 فبراير 2023
طائرة مسيرة.PNG
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فيديو للطائرة المسيرة التي أسقطها المقاومين في أريحا

 

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