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فيديو للطائرة المسيرة التي أسقطها المقاومون في أريحا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 ص
06 فبراير 2023
فيديو للطائرة المسيرة التي أسقطها المقاومين في أريحا
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