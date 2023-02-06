تخللها اشتباكات عنيفة مع مقاومين

الإعلام العبري: اغتيال 7 مقاومين خلال عملية عسكرية بأريحا استهدفت الخلية التي نفذت عملية "الموج"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:30 ص
06 فبراير 2023
اريحا.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين ٦-٢-٢٠٢٣، أنه قام جيش الاحتلال باغتيال 7 مقاومين خلال العملية العسكرية في أريحا التي استهدفت خلية نفذت عملية جنوب أريحا في 28 يناير الماضي.

وزعم جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال مجموعة من المقاومين مكونة من ٧ افراد خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم، في مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

وقالت اذاعة الجيش:"ان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاومين في عقبة جبر باريحا خلال عملية مشتركة بين الجيش والشاباك.. وتقارير فلسطينية تفيد باستشهاد ٥ شبان واصابة ٢ اخرين خلال الاشتباكات، لا اصابات في صفوف قواتنا..

ومن ناحيتها، قالت مصادر صحفية محلية من أريحا: "ما جرى في أريحا كان عبر عمليتين: الأولى في مخيم عقبة جبر وكانت مواجهات واعتقالات ليلية اعتيادية .. وتبين انه على أطراف المخيم في منطقة معزولة تمت عملية أخرى وتصفية واعتقال مجموعة من المقاومين".

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات