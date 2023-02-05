هناك العديد من الأغذية التي تحتوي على حمض الفوليك، حيث يلعب حمض الفوليك أو فيتامين "بي 9"، دوراً كبيراً في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، الأمر الذي يزيد من أهمية الحصول عليه في طعامنا والوجبات التي نحرص على تناولها.

ويساعد حمض الفوليك في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما يساعد الخلايا على النمو وأداء وظائفها، ويسهم في الحدّ من مخاطر إصابة الأجنة بعيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري أثناء فترة الحمل، لذلك ينصح العديد من الأطباء بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميا، وفيما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على هذه الفيتامينات، وهي كما يلي:

أغذية غنية بالفيتامينات تحتاجها الحامل

- الحمضيات

الحمضيات كالبرتقال والليمون والجريب فروت غنية بالفوليك وفيتامين "سي" المعززة للمناعة والمساعدة في الوقاية من الأمراض.

وأشارت دراسة نشرت في مجلة "سرطان الثدي" إلى أن الإكثار من تناول الحمضيات قد يساهم في خفض فرص الإصابة بسرطان الثدي والمعدة والبنكرياس.

- البقوليات

تعد البقوليات مثل الفاصولياء والعدس والبازلاء، مصدرا هاما لحمض الفوليك، إلى جانب احتوائها على البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

- البيض

تحتوي بيضة واحدة فقط على 22 ميكروغرام من حمض الفوليك وفق موقع Food Data Central.

ويضم البيض عناصر غذائية هامة مثل البروتين والسيلينيوم والريبوفلافين وفيتامين "ب 12" واللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر اضطرابات العين مثل الضمور البقعي.

- الهليون

يحتوي الهليون على كمية مركزة من العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك حمض الفوليك، وكذلك يتميز الهليون بغناه بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات والبكتيريا، وفق دراسة نشرت في موقع Pharmacogn Rev

- الخضراوات الورقية

الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والجرجير منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك.

ويوفر كوب واحد (30 غراما) من السبانخ الخام 58.2 ميكروغرام من حمض الفوليك، ووفق دراسة صادرة عن جامعة "فاندربيلت" الأميركية، فإن تناول المزيد من الخضروات الورقية قد يؤدي لتراجع فرص الإصابة بالالتهابات والسرطان، ويساعد على خسارة الوزن.