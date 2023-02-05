سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6-2-2023 لحظة بلحظة

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي الأيام الأخيرة شهدت أسعار الذهب استقرارا في هذه البلاد لكن هذه الاستقرار في العادة يتغير نتيجة لظروف العالم الاقتصادية لا سيما مع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار الأمريكي وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تمكنكم بصورة مباشرة في الحصول على أسعار الذهب في الأردن إذ ان العيار الأول قد استقر امس في التعاملات بالأسواق عند مستوى 37.23 دينار اردنيا حيث جاءت التفاصيل الجديدة على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6-2-2023

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24 فقد وصل عند مستوى 42.55 دينار و59.98 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 22 وصل عند مستوى 39.00 دينار و54.98 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 21 وصل عند مستوى 37.23 دينار و 52.48 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 18 وصل عند مستوى 31.91 دينار و44.98 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 14 وصل عند مستوى 24.82 دينار و 34.99 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن عيار 12 وصل عند مستوى 21.27 دينار و 29.99 دولار

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 42.55 دينار $59.98

سعر الذهب عيار 22 39.00 دينار $54.98

اسعار الذهب عيار 21 37.23 دينار $52.48

اسعار الذهب عيار 18 31.91 دينار $44.98

سعر الذهب عيار 14 24.82 دينار $34.99

سعر الذهب عيار 12 21.27 دينار $29.99

اسعار أوقية الذهب 1,323 دينار $1,865

اسعار جنيه الذهب 297.84 دينار $419.85

اسعار كيلو الذهب 42,548 دينار $59,977

أسعار الذهب في الأردن للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18

ولقد جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

3 فبراير 42.55 37.23 31.92 24.82 21.28

2 فبراير 43.62 38.17 32.72 25.45 21.81

1 فبراير 44.56 38.99 33.42 25.99 22.28

31 يناير 44.00 38.50 33.00 25.66 22.00

30 يناير 43.85 38.37 32.89 25.58 21.92

29 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

28 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

27 يناير 43.97 38.48 32.98 25.65 21.99

26 يناير 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

وبعد أن شرحنا لكم سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .