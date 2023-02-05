البطش يعــزّي بوفاة القائد يحيى رباح

قدَّم عضو المكتب السياسي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، مساء اليوم الأحد، التعازي للأخوة في حركة فتح وعائلة رباح بوفاة القائد يحيى رباح.

وقال القيادي البطش في تصريح مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان والعزاء لاخواننا بفتح ولشعبنا الكبير، اعظم الله اجركم".

وإليكم نص التصريح:

تعزية

تعازينا الحارة للاخوة في حركة فتح ولال رباح الكرام بوفاة الاخ السفير والقائد الوطني / يحيى رباح سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان والعزاء لاخواننا بفتح ولشعبنا الكبير.

اعظم الله اجركم .. خالد البطش