بكم سعر جرام الذهب في مصر النهارده الاثنين 6-2-2023 عيار 21 و18 بالمصنعية للبيع والشراء ، ويجدد فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى جميع المهتمين والتجار والمستهلكين هذه المقالة التي نشرح فيها أسعار الذهب في مصر وشهدت المعدن الثمين في الفترة الأخيرة تقلبًا واضحا داخل البلاد وأيضا في العالم نتيجة لعوامل عدة ، كان أهمها ارتباطه في سعر الدولار الأمريكي وتأثيره بالحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي ويعد الذهب الملاذ الآمن لجميع المستثمرين والمواطنين في أوقات الازمات المالية ويمكن لكم الان الاطلاع وبكل اريحية تامة عن التفاصيل الجديدة بعد هذه المقدمة وهو التالي :

بكم سعر جرام الذهب في مصر النهارده الاثنين 6-2-2023

سعر جرام الذهب في مصر الاثنين اليوم ، فقد وصل عيار 24عند مستوى بيع 1,949 شراء 1,960 جنيها.

سعر جرام الذهب في مصر الاثنين اليوم ، فقد وصل عيار 22عند مستوى بيع 1,786 شراء 1,797 جنيها.

سعر جرام الذهب في مصر الاثنين اليوم ، فقد وصل عيار 21 عند مستوى بيع 1,705 شراء 1,715 جنيها.

سعر جرام الذهب في مصر الاثنين اليوم ، فقد وصل عيار 18 عند مستوى بيع 1,461 شراء 1,470 جنيها.

سعر جرام الذهب في مصر الاثنين اليوم ، فقد وصل عيار 14 عند مستوى بيع 1,137 شراء 1,143 جنيها.

سعر جرام الذهب في مصر الاثنين اليوم ، فقد وصل عيار 12 عند مستوى بيع 974 شراء 980 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,949 شراء 1,960

عيار 22 بيع 1,786 شراء 1,797

عيار 21 بيع 1,705 شراء 1,715

عيار 18 بيع 1,461 شراء 1,470

عيار 14 بيع 1,137 شراء 1,143

عيار 12 بيع 974 شراء 980

الاونصة بيع 60,601 شراء 60,956

الجنيه الذهب بيع 13,640 شراء 13,720

الكيلو بيع 1,948,571 شراء 1,960,000

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري وهي على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,816 جنيه $59.98

سعر الذهب عيار 22 1,665 جنيه $54.98

اسعار الذهب عيار 21 1,589 جنيه $52.48

اسعار الذهب عيار 18 1,362 جنيه $44.98

سعر الذهب عيار 14 1,060 جنيه $34.99

سعر الذهب عيار 12 908.18 جنيه $29.99

سعر الذهب عيار 9 681.13 جنيه $22.49

اسعار أوقية الذهب 56,489 جنيه $1,865

اسعار جنيه الذهب 12,715 جنيه $419.85

اسعار كيلو الذهب 1,816,351 جنيه $59,977

سعر الذهب في مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

أما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري فقد جاء على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 فبراير 1,810 1,583 1,357 1,056 904.80

3 فبراير 1,815 1,589 1,362 1,059 907.72

2 فبراير 1,862 1,629 1,396 1,086 930.92

1 فبراير 1,897 1,660 1,423 1,106 948.39

31 يناير 1,872 1,638 1,404 1,092 935.87

30 يناير 1,860 1,628 1,395 1,085 930.14

29 يناير 1,854 1,622 1,390 1,081 926.89

28 يناير 1,853 1,621 1,390 1,081 926.34

27 يناير 1,853 1,622 1,390 1,081 926.67

26 يناير 1,856 1,624 1,392 1,083 928.01

وكالعادة ، وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها عمليات بحث الجمهور حول بكم سعر جرام الذهب في مصر النهارده الاثنين 6-2-2023 عيار 21 و18 بالمصنعية للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .