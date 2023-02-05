تحميل دعاء ليلة نصف رجب 2023 بصيغة PDF مكتوب ومستجاب ، وفي هذه المباركة يحرص ملايين المسلمين حول العالم في الحصول إلى أدعية ليلة نصف رجب من أجل الدعاء به تقربًا إلى الله عزوجل حيث رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري في الساعات الأخيرة من هذا اليوم بعمليات بحث الكترونية على جوجل حيث تحصلون على هذه الادعية بكل سهولة تامة بمجرد استكمال قراءة جميع السطور ، وفي هذه الليلة المباركة تعد من أفضل أيام السنة ومن هذا الشهر المبارك ، وعنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، قال: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ. رواهُ النسَائي بإِسنادٍ حَسنٍ ، عن باقي التفاصيل فقد جاء على النحو التالي :

دعاء ليلة نصف رجب 2023 مكتوب

أولا: والدعاء الأول من ليلة نصف رجب 2023 وهو : اللهم أنزل علينا وعلى عبادك الصالحين رحمتك من السماء وانزلها لنا على قبور المسلمين اجمعين، واغفر يا ربنا لهم ولنا ذنوبهم التقصير، وتجاهلهم، وبرد أرضهم. برحمتك بدلاً من عدلك".

ثانيا: أما في الدعاء من ليلة نصف رجب 2023 وهو : اللهم يا رحيم يا رحمان باركنا لنا في رجب ووبارك لنا شعبان، لقد بلغنا شهر رمضان الكريم، وأعنا على الصوم والصلاة، يا عزيز يا قهار يا قوي غفرانك أملي من عملي، ورحمتك هي الذي دوما أوسع من ذنوبي، إن خطيتي كانت أعظم عليك غفرانك أعظم من ذنبي الشخص".

ثالثا: ونواصل معكم في تحميل دعاء ليلة نصف رجب 2023 بصيغة PDF ، اللهم اغفر لنا بشهر رجب ولا تجعله ينتهي بدون أن تنقي ذنوبنا وتبعد عنا شرور ايامنها، وان تنعم علينا من فضلك يا الله، يا رب برحمتك أن ترحمنا في رجب وان ننال كل الخير والرحمة والمغفرة والثواب يا رب العالمين".

رابعا: وفي الدعاء الرابع من أدعية ليلة نصف رجب 2023 فقد جاء على النحو التالي: "اللهم اغفر لنا بشهر رجب ولا تجعله ينتهي بدون أن تنقي ذنوبنا وتبعد عنا شرور ايامنها، وان تنعم علينا من فضلك يا الله، يا رب برحمتك أن ترحمنا في رجب وان ننال كل الخير والرحمة والمغفرة والثواب يا رب العالمين".

خامسا: وفي الدعاء الخامس من أدعية ليلة نصف رجب 2023 فقد جاء على النحو التالي: "بارك الله لنا ولكم في شهر رجب وشعبان حتى قبول شهر رمضان، وأعاننا الله على الصوم والقيام بالأمور، وحفظنا ربنا من لساننا وبصرنا، ولا تجعله يشعر بالجوع والعطش".

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فضل شهر رجب

رسائل تهنئة شهر رجب 2023 – 1444 جميلة وقوية

ويمكن لكم بعد هذه المقدمة من التعرف على رسائل تهنئة شهر رجب 2023 – 1444 جميلة وقوية وهي على النحو التالي :

أولا: وفي الرسالة الأولى من تهنئة بشهر رجب ، بكامل المحبّة والسعادة، نعبّر عن امتنان عن طيب الذّكريات التي تجمعنا، ونُبارك لنا ولكم استقبال شهر رجب المُبارك

ثانيا: وفي الرسالة الثانية من تهنئة بشهر رجب ، اللهم اجعلنا ممن ينالون الخير في رجب، وممن تنور قلوبهم بذكر الله، وممن تجمعنا بهم في ظل عرشك، فكل عام وأنتم بخير.

ونواصل معكم تقديم رسائل التهنئة ، وفي الرسالة الثالثة جاءت ، أهلاً بشهر الخير والبركات، شهر الغرس والطاعات، طابت أيامكم بكل ما هو خير، وكل عام وأنتم بخير.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة من تهنئة شهر رجب ، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يُبارك لنا في شهر رجب، ويبلغنا وإياكم شهر شعبان ورمضان وأنتم في صحة كاملة وعافية.

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها الفريق على وضع تحميل دعاء ليلة نصف رجب 2023 بصيغة PDF مكتوب ومستجاب نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وليلة مباركة وكل عام وانتم بالف خير .