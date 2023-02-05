تحميل اجمل دعاء ليلة الاسراء والمعراج 2023 بصيغة PDF - موعد الاسراء والمعراج 1444 هـ

اجمل دعاء ليلة الاسراء والمعراج 2023 بصيغة PDF ، ويمكن الان لجميع المسلمين أينما كانوا في بقاع الأرض بمجرد قراءة هذه المقالة كاملة حتى السطر الأخير التي كتبها فريق فلسطين اليوم الاخباري بعد أن رصدنا عمليات بحث الكترونية عالية على جوجل من أجل الوصول إلى دعاء ليلة الاسراء والمعراج وهي حادثة جرت ليلاً سنة 621م ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية ، وبعد هذه المقدمة يترتب عليكم المواصلة في المتابعة أي القراءة علما ان العد التنازلي قد بدأ من اجل احياء هذه المناسبة الدينية التاريخية المخلدة والتي خصص الله عزوجل صورة لها في القرآن الكريم .

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023

وبعد المقدمة وضعنا لكم دعاء ليلة الاسراء والمعراج ويمكن الاطلاع عليه وهو التالي: أولا: اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

ثانيا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 ، اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

ثالثا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 ، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين.

رابعا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين.

خامسا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 ، اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبِرًا.

سادسا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 ، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

سابعا: دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 ، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

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موعد ذكرى الإسراء والمعراج بالهجري 2023- 1444

وعن الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023 وهي على النحو التالي: إذ أعلن محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية ، أن يوم غد الإثنين الموافق الـ23 من كانون الثاني هو غرة شهر رجب لعام 1444هـجري.

وبعد هذا الإعلان يتم البناء عليه على ذكرى الإسراء والمعراج تكون يوم السبت، السابع والعشرين من رجب الموافق 18 شباط 2023 ، وعن رسائل التهنئة بخصوص هذه الذكرى يترتب عليكم المتابعة.

رسائل تهنئة الإسراء والمعراج 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى في تهنئة الإسراء والمعراج 2023 وهي التالي: ربّما لم تخترع اللغات أيّة عبارات أو كلمات قادرة على توصيف مَشاعرنا التي تفيض في تلك الّكرى، فنختصر الكلام بالحمد والشّكر لله على نعمة الإسلام الحق.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ،نُشهدك أننا نحبّك ونُحب من يحبّك، فأغمرنا بفضلك، واجعلنا من أصحاب نبيّك محمد في جنّات النّعيم.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة من رسائل تهنئة بالإسراء والمعراج ، بكامل المحبّة والإيمان نستقبل مع أمّتنا مناسبة الإسراء والمعراج التي تزيدنا ثباتًا على دين الحق، وتزيدنا قربًا بمن يحرص على نُصحنا بالثّبات، فكلّ عام وأنتم بخير.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة فقد جاءت : "إنّ مناسبة الإسراء والمعراج تبعث فينا على تأجيج مَشاعر المحبّة في الله، للوُصول إلى المكانة السّامية ومُرافقة الرّسول محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- في جنّات النّعيم".

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع اجمل دعاء ليلة الاسراء والمعراج 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .