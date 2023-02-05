دعــوات مقدسية لشد الرحــــال إلى المسجد الأقصى المبارك

دعى العديد من النشطاء المقدسيين، مساء اليوم الأحد، لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه غداً الإثنين؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين.

جاء ذلك بعد دعوة ما تُسمى منظمة "أمناء من أجل الهيكل" المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى غداً، بمناسبة ما يُسمى "عيد الشكر" العبري.

ودعت المنظمة المتطرفة جماعات المستوطنين لإدخال الأدوات الخاصة بتأدية الطقوس والصلوات التلمودية في المنطقة الشرقية، خلال اقتحامهم للأقصى".

ومن ناحيتها، قالت المرابطة المقدسية خديجة خويص: "لزاماً علينا أن نحميَ المسجد الأقصى برباطنا وتواجدنا، ووجبَ على كلّ من يستطيع الوصول شدّ الرّحال، نصرة للأقصى ودفاعاً عنه، وتكثيراً لسواد المسلمين فيه".

جدير ذكره أن المستوطنين الممتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، ويقومون بانتهاك حرمته وتأدية الصلوات والشعائر التلمودية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال؛ في محاولة لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، والسعي للسيطرة عليه بشكل تدريجي.