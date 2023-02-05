تفاصيل طقس الأردن والمنخفض الجوي بالـ 24 ساعة المقبلة بدءًا من الاحد 5-2-2023 ، ورصد فريق فلسطين اليوم الاخباري أكثر من سبعة آلاف عملية بحث الكترونية على محرك جوجل الشهير في ساعات مساء هذا اليوم يطلب فيها المواطنين التعرف على الحالة الجوية أي الطقس في الأردن لا سيما أن الحديث يدور عن منخفض جوي قادم على البلاد مرفق بعواصف رعدية وبرقية تطال المحافظات والمناطق لا سيما الشمالية والغربية ، ويمكن الان لجميع زائري مقالاتنا من التعرف على جميع المعلومات الخاصة هذا الموضوع الذي تصدر قائمة التريند على الانترنت .

تفاصيل طقس الأردن اليوم الاحد 5-2-2023

ووفقا للخرائط الجوية ، فقد أفادت في الساعات الأخيرة إلى أن الأردن مقبل على هطول مطري في شمالي البلاد متأثرًا بقدوم منخفض جوي في الساعات المقبلة القليلة ، كما وأن تأثيرها تستمر في تساقط الامطار في مناطق الوسطى ثم الجنوبية .

كما وأكدت الخرائط ، إلى أن الحالة الجوية تشهد في نهار غد الاثنين تساقط امطار وبالتحديد بعد ساعات الظهير مع سرعة رياح تبلغ 100 كم /ساعة.

الحالة الجوية في الأردن اليوم

وتصل درجات الحرارة يوم غد إلى ستة درجات مئوية ، وبحسب راصد جوي مطلع ، قال إن خلال اليومين المقبلين تشهد المرتفعات في محافظتي جرش وعجلون زخات ثلجية .

كما أن الحال يطابق في مرتفعات العاصمة عمان ، وفقًا لهذا الراصد ، الذي أكد ، أن الأجواء تكون باردة غدًا وبعد غد ، حيث صنف هذا المنخفض على أنه مطري وليس ثلجي .

وفي ذات الوقت ، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية عبر بيان ، المواطنين من شدة سرعة الرياح وتشكل العواصف الرملية على الطرق الصحراوية .

تفاصيل المنخفض الجوي بالاردن اليوم

مناخ الأردن

ونشير في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل طقس الأردن 24 ساعة اليوم الاحد 5-2-2023 ، إلى أن طقس الأردن يصنف من مناخ البحر المتوسط ، وفيه تتجاوز المعدلات الحرارية في الصيف 22 درجة مئوية ، على السواحل .

بينما تكون دراجات الحرارة في المناطق الداخلية تتراوح بين 30 درجة مئوية إلى40 أحيانا ويكون طقس الأردن في فصل الشتاء ، على النحو الآتي:_ فإن المعدل الشهري للشهر الأكثر برودة يفوق 10 درجة مئوية .