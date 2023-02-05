أوكرانيا تهدد باستخدام أسلحة بعيدة المدى بهذه المناطق فقط..!

هدد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، "بإن الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها لأوكرانيا ستُستخدم لاستهداف المناطق المحتلة من أوكرانيا فقط".

وقال ريزنيكوف، خلال تصريحات صحفية: "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة المقدمة من شركاءنا الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد القوات الروسية في ما أسماه "الأراضي المحتلة مؤقتا" في أوكرانيا".

جاء ذلك في أعقاب تحذير الكرملين، الأربعاء، من أن الصواريخ بعيدة المدى التي قيل إنها ضمن حزمة مقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا "ستفاقم" الصراع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف:" أن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى "تصعيد التوتر، نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث، العملية العسكرية ستستمر".

جدير ذكره أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا.