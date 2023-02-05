مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد اشبيليه الآن HD الأحد 5-2-2023

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد اشبيليه على قناة بي أن سبورت الرياضية ويلا شوت اليوم الأحد 5-2-2023 وتأتي هذه المباراة التي ينتظرها الملايين من الأشخاص في العديد من الدول العربية والاجنبية للتعرف على الفائز ضمن الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز وبعد أن رصد فريق فلسطين اليوم الإخباري التفاصيل الكاملة بخصوص الوصول إلى رابط مشاهدة مباراة برشلونة واشبيليه التي تقام بعد قليل من الان على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" كما وضعنا بين ايديكم تشكيل الفريقين مع تردد القنوات الناقلة ، ويمكن لكم الان التعرف عليها بمجرد الوصول إلى نهاية المقالة حيث قمنا في توزيعها على معظم مواقع التواصل الاجتماعي .

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد اشبيليه الآن

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد اشبيليه الآن على موقع يلا شوت بجودة HD ويترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــــــا ، امام توقيت انطلاق هذه المباراة فهي التالي .

ولقد وضعنا لكم توقيت عرض مباراة برشلونة ضد اشبيليه اليوم ، وهي التالي: أولا: تنطلق مباراة برشلونة ضد اشبيليه في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.

كما وتنطلق مباراة برشلونة ضد اشبيليه في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.

ونواصل معكم تقديم التفاصيل: حيث تبدأ مباراة برشلونة ضد اشبيليه في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية ، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الكويت.



بث مباشر مباراة برشلونة واشبيليه اليوم

وضمن المعلومات فقد تحدثنا في هذه السطور حول تشكيل فريق برشلونة التي يواجه بها نظيره اشبيليه في مساء هذا اليوم حيث جاء في خط الهجوم كل من اللاعب: جافي وليفاندوفسكي ورافينيا، كما وجاء في خط الوسط كل من اللاعب: دي يونج وبوسكيتس وبيدري.

كما وجاء في خط الدفاع اللاعب: جوردي ألبا وكريستينسن وأراوخو وكوندي، فيما يتولى في حراسة المرمى: تير شتيجن ، ويحتل البرشا في صدارة الدوري برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي وملاحقه ريال مدريد.

مباراة برشلونة واشبيليه مباشر HD

وبعد ان تعرفنا على التشكيلة السابقة ، ارفقنا لكم تشكيل فريق إشبيلية التي يواجه بها نظيره برشلونة وهو التالي :

في خط الهجوم جاء كل من اللاعب لوكا أوكامبوس ويوسف النصيري وسوسو ، كما وجاء في خط الوسط كل من اللاعب أوليفر تويس وفرناندو وراكيتيتش ، كما ويتولى في حراسة المرمى اللاعب ياسين بونو ، أما في خط الدفاع كل من اللاعب خيسوس نافاس وركيك وبادي وأكونيا . وفي المرتبة الرابعة عشرة برصيد 21 نقطة بعد ان لعب 19 مباراة .

بث مباشر برشلونة الآن

وفي اخر السطور التي تحدثنا بها بشكل مفصل عن رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد اشبيليه الآن ، وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة بجودة عالية وهي قناة بي ان سبورت الرياضية beIN Sports 1 وجاءت التردد وهو التردد: 11084 والاستقطاب: أفقي ومعامل ترميز: 27500 وتصحيح الخطأ: 6/5 .

أما على القمر الصناعي عرب سات beIN Sports 1 فقد جاء ترددها على النحو التالي: التردد: 12379، الاستقطاب: أفقي، ومعامل الترميز: 27500، وتصحيح الخطأ: 6/5، وعلى سهيل سات جاء التالي: التردد: 11547، والاستقطاب: أفقي، ومعامل الترميز: 27500، وتصحيح الخطأ: 6/5 .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها بشكل وافٍ حول مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد اشبيليه على قناة بي أن سبورت الرياضية ويلا شوت اليوم الأحد 5-2-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .