قوات الاحتلال تفرج عن الأسير علاء بحيص بعد احتجازه لحظة الإفراج عنه

افرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، الأسير علاء بحيص من يطا، بعد احتجازه لفترة من الزمن لحظة الإفراج عنه من سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير: "إن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير علاء بحيص من مدينة يطا، بعد أن احتجزته لحظة الإفراج عنه".

وفي وقت سابق قال النادي :""سلطات الاحتلال احتجزت الأسير علاء بحيص من مدينة يطا لحظة الإفراج عنه من سجن "ريمون"، وذلك بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 21 عامًا".

وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة احتجاز الأسرى قبل الإفراج عنهم بشكل مركزي بحقّ أسرى القدس، ومؤخرا وسعّت من استخدامها بحق باقي الأسرى.