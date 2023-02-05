مقاومون يطلقون النار على حاجز "بيت فوريك" شرق مدينة نابلس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مقاومون أطلقوا النار على حاجز "بيت فوريك" شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقال موقع كودكود العبري :"إن مقاومون أطلقوا النار تجاه حاجز "بيت فوريك" شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة".

ولم يذكر الموقع العبري ما إذا كان هناك إصابات أو أضرار في حادثة إطلاق النار شرق نابلس.

جدير ذكره أنه يقوم موقاومون بشكل يومي من سرايا القدس- كتيبة نابلس، ومقاومون من كتائب الأقصى وعرين الأسود بإطلاق النار باتجاه حواجز قوات الاحتلال المنتشرة حول مدينة نابلس المحتلة، موقعين في بعض الأحيان إصابات في صفوف جنود الاحتلال ومستوطنيه.