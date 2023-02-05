زوارق الاحتـــلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع

أطلقت زوارق الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن الزوارق الحربية التابعة البحرية الاحتلال والمتواجدة في عمق بحر شمال قطاع غزة، أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في منطقة الواحة والسودانية.

وأوضح مراسلنا، أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق النار.

الجدير ذكره أن زوارق الاحتلال تقوم بشكل يومي بإطلاق النار وملاحقة الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد التي يعتاشون منها هم وعائلاتهم.