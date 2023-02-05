أسير من طولكرم يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

دخل الأسير فادي إبراهيم نمر نايفة من طولكرم، اليوم الأحد 5-2-2023، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك منذ اعتقاله عام 2003.

وقال نادي الأسير في بيان له :"إنه دخل الأسير فادي إبراهيم نمر نايفة 38 عاماً، من طولكرم عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اعتقاله عام 2003.

وأشار النادي، إلى أن الأسير نايفة تعرض للمطاردة قبل اعتقاله لمدة عامين، ولاحقاً عقب اعتقاله واجه تحقيقاً قاسياً وطويلا، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 26 عاماً.

جدير ذكره أنه حصل الأسير نايفة وهو بالأسر على شهادة الثانوية العامة، وشهادة البكالوريوس من جامعة غزة تخصص تاريخ، وبكالوريوس تخصص علوم سياسية من جامعة القدس، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".