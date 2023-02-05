هكذا ردت الصيـــن على على إسقـــاط أميركا منطادها..!

ردت الصين، مساء اليوم الأحد، على إسقاط الولايات المتحدة الأميركية منطاد صيني بعد أيام من دخوله الأجواء الأمريكية.

وبدروها، احتجت وزارة الدفاع الصينية، على إسقاط الولايات المتحدة منطاداً صينياً حلق فوق الأجواء الأميركية، واصفة الحادثة بأنها "رد فعل مبالغ فيه".

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفاي، في بيان اليوم:" إن الهجوم الأميركي على منطاد مدني صيني هو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح".

وفي أعقاب الحادث، أعلنت الصين أن المنطاد دخل بشكل غير مقصود المجال الجوي الأميركي بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن خبراء قولهم:" إن رد الفعل الأميركي قد يصعد التوترات بين جيشي البلدين".

ويُشار إلى أنه أسقطت الولايات المتحدة، مساء أمس السبت، منطاداً صينياً وصفته بأنه "منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد" قبالة سواحل كارولينا.