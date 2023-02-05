نتنياهو يوافق على انشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "حانون" في غلاف غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:30 م
05 فبراير 2023
نتنياهو
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ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "حانون"، في غلاف غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على البدء بوضع مخططات عملية لإقامة مستوطنة حــــانـــون في غلاف غزة".

وقال نتنياهو: "نحن في لحظة تاريخية، لأننا نواصل تعزيز الاستيطان في غلاف غزة كرد مناسب على الإرهاب - لقد قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولاً وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، وخاصة في المناطق القريبة من قطاع غزة".

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