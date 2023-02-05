نتنياهو يوافق على انشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "حانون" في غلاف غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "حانون"، في غلاف غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على البدء بوضع مخططات عملية لإقامة مستوطنة حــــانـــون في غلاف غزة".

وقال نتنياهو: "نحن في لحظة تاريخية، لأننا نواصل تعزيز الاستيطان في غلاف غزة كرد مناسب على الإرهاب - لقد قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولاً وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، وخاصة في المناطق القريبة من قطاع غزة".