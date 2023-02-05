قوة صهيونية خاصة تختطف مطاردًا من بيت ريما شمال غرب رام الله

أفادت مصادر محلية مساء اليوم الاحد بأن قوة صهيونية خاصة اختطفت مطارداً فلسطينياً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

و بحسب المصادر، فقد داهمت قوة صهيونية خاصة بلدة بيت ريما و اقتحمت مقهى في البلدة، حيث اعتقلت الشاب بلال البرغوثي، الذي كان مطارداً و مطلوبا للاحتلال منذ فترة.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل والد المطارد "بلال" في 7 يناير الماضي، المواطن سامر البرغوثي، وابن عمه محمد عدنان البرغوثي، بعد مداهمة منزليهما، للضغط على "بلال" لتسليم نفسه؛ قبل أن يفرج عنهما لاحقًا.

ويتهم الاحتلال "البرغوثي" بتنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت جيش الاحتلال وعدة نقاط عسكرية تابعة له قرب بلدتي بيت ريما والنبي صالح، قضاء رام الله.