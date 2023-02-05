الاحتلال يحول أسير من جنين للاعتقال الاداري بعد انتهاء فترة محكوميته

أفاد نادي الأسير بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، حولت اليوم الأحد، الأسير خالد سرحان خالد عرعراوي، من مخيم جنين، الى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور عقب انتهاء فترة حكمه.

و وفقاً لمدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، فإن سلطات الإحلال حوّلت الأسير عرعراوي، الى الاعتقال الإداري التعسفي، وذلك عقب انتهاء فترة حكمة البالغة شهرين ونصف، علما انه معتقل منذ تاريخ 3/12/2022.

وأضاف، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني