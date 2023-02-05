خبراء أرصاد جوية: العاصفة "باربرا" في طريقها إلينا

أشار خبراء في الأرصاد الجوية الى أجواء بادرة جدا وهطول أمطار غزيرة ستصاحبها رياح قوية تصل سرعتها إلى 100 كلم/س – غداً الاثنين.

و يوصي الخبراء بتثبيت الأجسام الخفيفة التي يمكن أن تطير، ستهب الرياح القوية في جميع أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب، مع التركيز على مناطق الســــاحــــل حيث من المحتمل أن تتعرض لرياح قوية جدا، أما صباح الغد ستبدأ الأمطار في الشمال ومنطقة جبل الشيخ التي ستواجه عاصفة ثلجية قوية، ثم يمتد المطر نحو الوسط والجنوب بعد الظهر.

و وفقا للخبراء فمن المتوقع أن يسبق ذلك عواصف رملية - في وقت لاحق من هذا الأسبوع من المتوقع أن نتعرض لهواء شديدة البرودة قادم من غرب روسيا - الأمطار ستضعف تدريجياً يوم الأربعاء لكنها ستستمر في التساقط من وقت لآخر من الشمال إلى شمال النقب.