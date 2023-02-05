الزراعة توجه إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض

وجهت وزارة الزراعة في قطاع غزة ارشادات للمزارعين لمواجهة البرد والامطار والسيول وشدة الرياح التي قد تضرب القطاع اعتبارا من الليلة.

و حسب توقعات دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، فإن الرياح و الأمطار قد تؤثر على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

و أهابت الوزارة بالمزارعين باتباع الإجراءات التالية لتفادي هذه الموجة والتقليل من الخسائر الناجمة عنها:

● الإنتاج النباتي .

1-الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الامطار والسيول.

2- تفقد البيوت البلاستيكية (الدفيئات) بشكل كامل قبل المنخفض الجوي وأحكام اغلاقها وتثبيتها تجنبا لتطايرها.

3. إجراء الصيانة اللازمة واستبدال الخشب البالي وتغيير النايلون الذي انتهت صلاحيته2-3 سنوات حتى تكون أكثر مقاومة للرياح والأمطار.

4. تنظيف المزاريب وتركيب مواسير لتصريف المياه بعيدا عن أرجل الدفيئة بدلا من حصول انجرافات حول البيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية القريبة منها" .

5. تثبيت أحزمة فوق أسطح الدفيئات لتقليل تطاير البلاستك وتمزقه، وفي حال هبوب الرياح بشكل قوي يتم فتح الجهة المعاكسة لاتجاه الريح ليتم تفادي تدمير الدفيئة.

6. تقليل كميات مياه الري لمنع زياده الرطوبة الجوية داخل الدفيئة لمنع انتشار الأمراض الفطرية .

7. الاحتفاظ بنايلون احتياطي لدي المزارعين في المناطق الاكثر عرضة لتمزيق الدفيئات؛ ليتم استخدامه وتركيبه لتدارك المحصول وعدم إتلافه بعد انحسار المنخفض.

8. الرش الوقائي للنباتات المحمية والمكشوفة لمنع انتشار الأمراض الفطرية قبل الموجه وبعدها.

● الإنتاج الحيواني والنحل.

1- التأكد من صلاحيه المبنى وعدم تسرب مياه الامطار الى الداخل سواء عن طريق السقف او الأرضية.

2- يجب التأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمل الرياح الشديدة، أما في بيوت الشعر والخيام فيجب تثبيتها في الأرضية بشكل محكم ووضع أربطه خاصه على السطح وتثبيتها في الأرض من كل الجهات.

3- إغلاق جوانب البركسات بحيث نسمح بالتهوية الجيدة واللازمة، مع عدم حدوث تيارات هوائية لتجنب الأمراض.

4- وضع الأعلاف المركزة والقش داخل المخازن أو تغطيتها بالبلاستك لمنع وصول مياه الأمطار إليها، مع ملاحظة وضعها على سطح مرتفع عن الأرض مثل المشاطيح.

5- تخزين كمية كافية من الأعلاف المركزة والمالئة في مستودعات وتغطيتها جيدا نظرا للظروف التي نعيشها وخاصة توافرها أثناء المنخفض.

6- الاهتمام بنظافة وجفاف الأرضية للمزرعة بشكل عام وفردها ببقايا العلائق الجافة.

7- التأكد من وجود الدفايات خصوصا في مزارع الدجاج اللاحم وان يكون عددها ملائم ودرجة الحرارة داخل العنبر متوازنة ولا تتاثر بالمنخفض الجوي.

8- الاهتمام بالفرشة في مزارع الدجاج اللاحم بحيث تكون سميكة نوعا ما (لتتراوح ما بين 10-12 سم) تجنبا لبرودة الأرضية ووضع ميزان حرارة بحيث يكون بارتفاع ظهر الصوص، وان يكون بعيدا عن مصدر التدفئة.

9- تشتية خلايا النحل بأغلاق مدخل الخلية لمنع دخول الهواء والامطار الى داخل الخلية.

10- وضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح.

و أكدت وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع دوائر الإرشادات وخدمات المزارعين في المحافظات في حال حدوث أي طارئ.