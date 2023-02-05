مسؤول يكشف العوامل التي ستفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:12 م
05 فبراير 2023
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تحدث مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء الفلسطيني، شاكر خليل عن ابرز العوامل التي ستفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الحكومة.

و أوضح خليل بأن انخفاض المساعدات الخارجية العام الماضي، التي قدرت ب 200 مليون دولار، إضافة الى اقتطاعات الاحتلال من مخصصات الشهداء و الاسرى، و التي بلغت ملياري شيكل منذ العام 2019.

و لفت الى أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية مركبة، بسبب تراجع الدعم الخارجي لأقل من 1%، و ارتفاع نسبة اقتطاعات الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية.

و أكد على أن تلك العوامل ستفاقم الأزمة المالية للحكومة، و سينعكس على الموازنة العامة.

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