مسؤول يكشف العوامل التي ستفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية

تحدث مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء الفلسطيني، شاكر خليل عن ابرز العوامل التي ستفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة الحكومة.

و أوضح خليل بأن انخفاض المساعدات الخارجية العام الماضي، التي قدرت ب 200 مليون دولار، إضافة الى اقتطاعات الاحتلال من مخصصات الشهداء و الاسرى، و التي بلغت ملياري شيكل منذ العام 2019.

و لفت الى أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية مركبة، بسبب تراجع الدعم الخارجي لأقل من 1%، و ارتفاع نسبة اقتطاعات الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية.

و أكد على أن تلك العوامل ستفاقم الأزمة المالية للحكومة، و سينعكس على الموازنة العامة.