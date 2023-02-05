طاقم الدفاع: تحريض المتطرفين على الشيخ عكرمة صبري خطير يستهدف سلامته

أكد طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري اليوم الأحد 5/2/2023 ، ان تحريض المنفلت من المتطرفين على الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك خطير للغاية ويستهدف بالأساس سلامة الشيخ لأن هذا التحريض يقع على مسامع المتطرفين اليهود الذين تسممت عقولهم بهذا التحريض ويمكن أن يحولوا هذا التحريض الى عمل فعلي لإستهداف الشيخ.

وبين طاقم الدفاع "لقد رصدنا تبعات هذا التحريض المنفلت على منصات التواصل الاجتماعي للمجموعات والأفراد اليهودية المتطرفة والتي أظهرت بشكل واضح خطورة هذا التحريض المنفلت، حيث ظهر لنا من خلال ذلك دعوات المتطرفين الى استهداف الشيخ بشكل مباشر وهذا يزيدنا قلقاً على حياة وسلامة الشيخ عكرمة صبري.

واعتبرت ان الهدف من هذا التحريض هو محاولة بائسة لإسكات صوت الشيخ عكرمة وكتم صوته الصادع بالحق والمنافح عن المقدسات وخاصة القدس والمسجد الاقصى والثوابت الدينية والوطنية.

وحمل طاقم الدفاع الحكومة الاسرائيلية والأجهزة الأمنية الاسرائيلية المسؤولية عن اي مكروه قد يتعرض له، لا سمح الله، سماحة الشيخ.

واعتبر ان ملاحقة الشيخ عكرمة من طرف الاجهزة الشرطية والمخابراتية والقضائية الاسرائيلية هو توظيف للقانون من أجل شرعنة الملاحقة السياسية والفكرية والدينية للشيخ عكرمة.

نتوجه الى العالم العربي والاسلامي، حكاماً وشعوباً، بضرورة التحرك لحماية الشيخ عكرمة من هذا التحريض والملاحقة الرسمية التي تستهدف سماحة الشيخ.