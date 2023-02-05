محكمة الاحتلال تحكم على أسير من جنين بالسجن 12 شهرا

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم الأحد، حكماً على أسير من مخيم جنين بالسجن 12 شهراً.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أحمد محمد أبو عميرة، بالسجن 12 شهراً، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 7 آلاف شيقل.

و أشار نادي الأسير الى أن تدهوراً طرأ على وضع الأسير أبو عميرة الصحيّ، خلال اعتقاله ونُقل على إثر ذلك من سجن "مجدو" إلى مستشفى "العفولة"، وتبين أنه يعاني من وجود "ماء على الرئتين".

يذكر أنّ أبو عميرة أسير سابق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 25 آذار/ مارس 2022، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء