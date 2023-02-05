مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بث مباشر الآن يلا شوت، يدخل ريال مدريد الإسباني مباراة اليوم ضد فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الاسباني الدرجة الأولى 2022-2023 وعينه على النقاط الثلاث، ليشدد الخناق على برشلونة المتصدر بفارق خمس نقاط، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القدس، الثانية بتوقيت القاهرة والرياض وذلك من مساء اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، على ملعب إيبيروستار معقل نادي ما يوركا، حيث يرغب الفريقان في حصد النقاط الثلاث، أما ريال مدريد فيحتاجها للتضييق على برشلونة، بينما مايوركا يريدها من أجل التقدم إلى الأمام في ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023.

مباراة ريال مدريد ومايوركا مباشرة يوتيوب

مباراة ريال مدريد ومايوركا مباشرة يوتيوب، ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى 2022-2023، برصيد 45 نقطة، متخلفاً عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق خمس نقاط كاملة، إذ يرغب الريال في اللحاق ببرشلونة، والفوز بكأس الدوري الإسباني للعام الثاني على التوالي، بينما يحرص مايوركا حصد النقاط الثلاثة وتحسين نتائجه والتقدم في ترتيب الدوري، ومن جانبه، ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بث مباشر الآن يلا شوت، التي من المقرر أن تنطلق بعد ساعة ونصف من الآن.

بث مباشر الآن- ريال مدريد ضد مايوركا اليوم في الدوري تويتر

بث مباشر الآن- ريال مدريد ضد مايوركا اليوم في الدوري تويتر، حقق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره فالنسيا في الجولة السابقة بهدفين دون رد، وهو ما عطاه دفعة معنوية بعد أن قدّم نتائج سيئة خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد أن خسر نهائي كأس السوبر الاسباني 2022-2023 ضد غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية لهدف وحيد، لذلك فإن انتصاره على فالنسيا يدفعه للتقدم إلى الأمام واللحاق بغريمه التقليدي برشلونة، لذا يترقب جمهور الملكي، بث مباشر الآن- ريال مدريد ضد مايوركا اليوم الدوري، خاصة أنه بات من عدة جولات قريبة يقدم أداء مميزاً حتى وإن لم يفز بالمباريات.

شاهد مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر الفجر الجديد hd

شاهد مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر الفجر الجديد hd، يمكن لجمهور ريال مدريد أو جماهير كرة القدم بشكل عام، مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا على قنوات "بي إن سبورتس" beIN Sports 1 HD Premium، لكن بعض الجماهير تستمتع بمشاهدة مباراة ريال مدرد ضد مايوركا اليوم بث مباشر عبر هواتفهم الذكية، لذا سنرفق لكم رابط موقع يلا شوت بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا الآن مباشر بجودة عالية وتقنية HD، مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بث مباشر الآن يلا شوت.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ريال مايوركا

تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ريال مايوركا، أعلن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ريال مايوركا ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2022-2023، حيث دفع بكورتوا، وكارفاخال، وروديجر، وناتشو، وكامافينجا، وتشواميني، وسيبايوس، وفالفيردي، وأسينسيو، فينيسيوس، وورودريجو.