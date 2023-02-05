الاحتلال يصدر قراراً بمصادرة 45 دونما شمال سلفيت

أصدر الاحتلال اليوم الأحد 5/2/2023، قرارا بمصادرة 45 دونما من أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وبينت المصادر ان قوات الاحتلال سلمت اخطارا بمصادرة 45 دونما تعود ملكيتها لعائلة المواطن مصطفى منصور، تقع في منطقة "جبل الذيب" المحاذية لمستوطنة "عمنوئيل" المقامة على أراضي المواطنين .

و تسلمت العائلة قرارا بمصادرة ارضها، حيث رفعت قضية لدى محاكم الاحتلال التي ابلغتها بأن قرار المصادر لا يشمل ارضها وان الامر بقي كذلك حتى عام 2019، حيث باشر مستوطنون عمليات تجريف اعترض الاهالي عليها وصدر قرار لصالحهم (الاهالي) بوقف عمليات التجريف الاستيطاني، ليتم مجددا اصدار اخطار بمصادرة ارضهم.