نادي الأسير يدين الاقتحام الهمجي التي تعرضت لها عائلة الأسير والمصاب بالسرطان وليد دقة

أدان نادي الأسير الفلسطيني، عملية الاقتحام الهمجية التي تعرضت لها عائلة الأسير وليد دقة المعتقل منذ (37) عامًا، والمصاب بالسرطان، صباح هذا اليوم، وما رافقها من عمليات تخريب، وتدمير داخل المنزل ومصادرة مقتنيات خاصّة بزوجته سناء سلامة.

واعتبر نادي الأسير، أنّ ما جرى ما هو إلا جزءًا من النّهج التي اتبعته سلطات الاحتلال على مدار عقود بحق الأسرى وعائلاتهم، من عمليات تنكيل وانتقام مستمرة، إلا أنّ هذه الهجمة تأتي في ظل مرحلة نواجه فيها أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا على الإطلاق، والتي تحاول أنّ ترضي شهوة المتطرفين، من خلال فرض مزيد من الإجراءات الانتقامية، والتي تحمل أبعادًا في غاية الخطورة.