وكيل الأوقاف: أكثر من 36 ألف سجلوا للحج ونحتاج 6 شهور لافتتاح البنك الوقفي

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا على عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وهو (2508) حاج وحاجة.

وقال الأغا:" إن الوزارة اعتمدت أسماء 525 حاجًّا وحاجّةً مقبولين للحج هذا العام، والذين هم من حجاج القرعة التسلسلية، ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج العام الماضي؛ بسبب قرار المملكة العربية السعودية بمنع من يتجاوز عمرهم 65 عامًا من أداء الفريضة".

وأضاف:" سيتم إجراء قرعة تكميلية لهذا العام بعد قبول 525 حاجًّا وحاجّة من المؤجَّلين بسبب الجائحة، وإجراء قرعة كاملة العدد لموسم 1445هــ -2024هـــ؛ منوهاً إلى اعتماد القرعة الإلكترونية مع اعتماد نظام النقاط للمرضى وكبار السن وعدد مرات التسجيل.

وأشار الأغا إلى أن الوزارة اعتمدت تقسيمات المناطق الجغرافية كما كان معمولاً به سابقًا، مع اعتماد أعداد السكان حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، منوهاً إلى أنه تم إعادة تأهيل وترخيص (72) شركة من شركات الحج والعمرة؛ للعمل حسب الشروط واللوائح المعمول بها في الوزارة.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي يعده المكتب الإعلامي الحكومي بشكلٍ دوري للحديث حول أبرز إنجازات الوزارات والهيئات الحكومية.

وبلغ عدد المسجلين لموسم الحج هذا العام حتى اللحظة أكثر من 36 ألف مسجل منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل، فيما سُمح للتسجيل هذا العام فقط لمن لم يسبق لهم الحج لتمكينهم من أداء الفريضة، كما تم اعتماد هذا العام النقاط التراكمية في إجراء القرعة السنوية.

وسينتهي التسجيل مع نهاية هذا الأسبوع ومن ثم يُعطى المجال للمسجلين بدفع مبلغ 1500 دينار في البنك ثم تجرى القرعة الاستكمالىة لهذا العام ويتبعها قرعة العام القادم.

وحول حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بين الأغا بأنه تم تخريج (1,023) حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم كاملًا، وتخريج ما يزيد عن 12747 طالباً وطالبة من دورات التلاوة والسند.

وأشار إلى أن الوزارة كفلت (400) حلقةٍ قرآنيّةٍ من خلال مستحقات الأوقاف في وزارة الماليّة، إلى جانب كفالة (50) محفظاً ومحفظة بتكلفة $50000.

وأوضح الأغا بأنه خلال العام المنصرم تم افتتاح (98) مركزاً للتحفيظ، (و18) مسجداً جديداً، إلى جانب تسوية أوضاع (14) مسجد، وصيانة ألف مسجد.

وأفاد بأنه تم بناء نحو (1,997) قبراً جديداً، وإنشاء (9) وقفيات جديدة للمساجد، مؤكداً على إطلاق مشروع بنك الوقف الفلسطيني الذي يسعى إلى تعزيز نشر الثقافة الوقفيّة والتنمية المجتمعيّة، وتوفير الموارد الماليّة.

وفي مجال الدعوة والإرشاد الشرعي، أشار الأغا إلى تنفيذ نحو (82,102) مجلساً علمياً ودرساً وعظياً وجولة دعوية، إلى جانب إشراك الجهات الحكوميّة والأهليّة كافة في تحديد عناوين خطب الجمعة.

وأكد على اعتماد كلية الدعوة الإسلاميّة ضمن مؤسسات التعليم العالي التابعة للحكومة بإشراف وزارة الأوقاف، والعمل على تسوية أوضاع العاملين فيها، مشيراً إلى إطلاق دبلوم الأئمة والخطباء ودبلوم الدراسات الإسلاميّة المسائيّ (لغير الشرعيّين) والمعتكف العلمي.

وأفاد الأغا بأن الوزارة قدمت نحو 15 مليونَ دولار على شكل مساعدات مالية وعينية، استفاد منها قرابة (491,169) من الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة، عبر الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة في القطاع.

وأوضح بأن الوزارة تعمل على تحسين واقع التشغيل المؤقت ورفع المكافأة الشهرية إلى 800 شيكل، مع إقرار انتهاء الخدمة في سن 65، وتوفير ضمان اجتماعي لمن ليس له دخل.

وبين الأغا بأن الوزارة تسعى خلال 2023 إلى تحقيق جملة من التطلعات أهمها العمل على ملف الوقف المدفون، ووضعه تحت تصرّف وزارة الأوقاف؛ لخدمة الناس، والاستفادة من ريعه في وجوه الخير، وتطوير الواقع المسجدي والإعلام الرقمي.

وبشأن البنك الوقفي الفلسطيني، أعلن الأغا عن تشكيل مجلس تأسيسي له ويعمل بشكل مستمر وفاعل وصولاً لإطلاق البنك ودخوله حيز التنفيذ.

وقال :" سنحتاج قرابة 6 أشهر للإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من أجل إطلاق البنك الوقفي، حيث سيعمل البنك الوقفي في إطار التنمية الوقفية والإجتماعية الإقتصادية ونشر هذه الثقافة بين كافة أبناء شعبنا.