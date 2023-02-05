مهجة القدس: الاحتلال يحاول تفريغ ساحة الضفة من المقاومة لقلقه من توسعها

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس، أ. محمد الشقاقي، اليوم الأحد 5/2/2023، أنّ اعتقال الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر خضر عدنان، لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني.

وأضاف الشقاقي: "إن محاولات الاحتلال لتفريغ ساحة الضفة الغربية من قيادات وكوادر العمل الوطني والإسلامي تؤكد على مدى قلق الاحتلال من انتشار وتوسع المقاومة الفلسطينية في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل".

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر اليوم 05/02/2023م، بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المهجة إلى أن الشيخ خضر عدنان أعلن عن اضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله رفضًا لاعتقاله التعسفي، وفق ما صرحت به زوجة الشيخ.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه سبعة أطفال؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.