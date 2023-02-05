ماذا رد نتنياهو على التهديدات بقتله ؟

وقال نتنياهو إننا نشهد في الأسابيع الأخيرة موجة متصاعدة من التحريض، ويتم يومياً تجاوز الحدود، في كل ما يتصل بتهديد منتخبي الجمهور وضدي، وبالأمس سمعنا فقط تهديداً صريحاً بقتل رئيس حكومة "إسرائيل".

وتابع : هناك خطر حقيقي يهدد الديمقراطية في إسرائيل ، لكن هذه التهديدات ليست موضع جدل .

زئيف راز عقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شارك في اليومين الماضيين منشوراً على "فيسبوك"، جاء فيه أنه ينبغي اعتماد "الحل التوراتي" في التعامل مع "حكم الخائن"، وما يعرف بالعبرية "دين موسير"، ويعني من يسلم اليهود للأغيار، ضد كل رئيس حكومة ينقلب على النظام الديمقراطي في إسرائيل ويمنح نفسه صلاحيات ديكتاتورية.