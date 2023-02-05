الأسواق تنتعش: سعر الدينار العراقي يرتفع أمام الدولار الأمريكي

انتعشت الأسواق العراقية، بفعل ارتفاع صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 5/2/2023، إثر تفاهمات للبنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، حيث ارتفع سعر البيع إلى 1640 ديناراً للدولار و1620 للشراء، بعد أن وصل سعر البيع إلى 1700.

سعر الدينار العراقي أمام الدولار

وتشهد الأسواق المالية، تذبذباً وسط مخاوف مكاتب الصيرفة من تراجع الأسعار مجدداً، الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار سوق العملة وأسعار السوق المحلي بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن أن الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة"، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب اختتام محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون والوفد المرافق له.

وأصدر البنك المركزي العراقي، حزمة تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.

ويتوقع محللون وخبراء اقتصاديون أن تخف وطأة أزمة الدولار بالعراق خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي يتوقعون انفراجها بشكل كامل مع زيارة الوفد الرسمي العراقي المرتقبة للعاصمة الأميركية بعد نحو 10 أيام، والتي تشير المعلومات المتداولة إلى أنها ستكرس للبحث في سبل إنهاء هذه الأزمة ووقف تداعياتها التي باتت تهدد بانهيار العملة العراقية، كما يحذرون.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق، فيما توعدت وزارة الداخلية العراقية من سمتهم بـ"المتلاعبين"، بالعملة الصعبة الدولار، بعقوبات كبيرة، وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية، لكن الإجراءات الميدانية التي اتخذتها بغداد وأربيل لم تسفر عن أي تحسن.