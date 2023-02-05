تشهد أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 ارتفاعاً في الاسعار وخاصة عيار 21 -24-18 حيث أن الأسعار شهدت ارتفاعاً مع رفع سعر الفائدة الامريكي ، وخاصة ان سعر الذهب اليوم ، ويتابع المواطنين السوريين سعر الذهب وخالصة في ظل التقلبات المالية في العالم ، مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1958.44 دولار للأوقية، في حين سجل سعر جرام الذهب في سوريا عيار "24" اليوم عند مستوى 430,000 ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " تقدم سعر الذهب في سوريا 5/2/2023.

الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 عيار 21 لحظة بلحظة

دمشق : شراء376,000 مبيع :381,000

حلب: شراء376,000 مبيع :381,000

ادلب : شراء377,000 مبيع:379,000

الحسكة:شراء: 379,000 مبيع:382,000

سعر الذهب في سوريا اليوم 21

عيار 24 بيع 400,000 شراء 399,429

عيار 22 بيع 366,667 شراء 366,143

عيار 21 بيع 350,000 شراء 349,500

عيار 18 بيع 300,000 شراء 299,571

عيار 14 بيع 233,333 شراء 233,000

عيار 12 بيع 200,000 شراء 199,714

الاونصة بيع 12,440,000 شراء 12,422,229

الجنيه الذهب بيع 2,800,000 شراء 2,796,000

الكيلو بيع 400,000,000 شراء 399,428,571

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,651 ليرة $59.98

سعر الذهب عيار 22 138,098 ليرة $54.98

اسعار الذهب عيار 21 131,823 ليرة $52.48

اسعار الذهب عيار 18 112,990 ليرة $44.98

سعر الذهب عيار 14 87,880 ليرة $34.99

سعر الذهب عيار 12 75,325 ليرة $29.99

اسعار أوقية الذهب 4,685,241 ليرة $1,865

اسعار جنيه الذهب 1,054,581 ليرة $419.85

اسعار كيلو الذهب 150,650,846 ليرة $59,977



سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 نتمنى ان تكون قد حازت على اعجابكم .