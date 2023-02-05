تشهد أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 ارتفاعاً في الاسعار وخاصة عيار 21 -24-18 حيث أن الأسعار شهدت ارتفاعاً مع رفع سعر الفائدة الامريكي ، وخاصة ان سعر الذهب اليوم ، ويتابع المواطنين السوريين سعر الذهب وخالصة في ظل التقلبات المالية في العالم ، مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1958.44 دولار للأوقية، في حين سجل سعر جرام الذهب في سوريا عيار "24" اليوم عند مستوى 430,000 ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " تقدم سعر الذهب في سوريا 5/2/2023.
الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 عيار 21 لحظة بلحظة
دمشق : شراء376,000 مبيع :381,000
حلب: شراء376,000 مبيع :381,000
ادلب : شراء377,000 مبيع:379,000
الحسكة:شراء: 379,000 مبيع:382,000
سعر الذهب في سوريا اليوم 21
عيار 24 بيع 400,000 شراء 399,429
عيار 22 بيع 366,667 شراء 366,143
عيار 21 بيع 350,000 شراء 349,500
عيار 18 بيع 300,000 شراء 299,571
عيار 14 بيع 233,333 شراء 233,000
عيار 12 بيع 200,000 شراء 199,714
الاونصة بيع 12,440,000 شراء 12,422,229
الجنيه الذهب بيع 2,800,000 شراء 2,796,000
الكيلو بيع 400,000,000 شراء 399,428,571
سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 150,651 ليرة $59.98
سعر الذهب عيار 22 138,098 ليرة $54.98
اسعار الذهب عيار 21 131,823 ليرة $52.48
اسعار الذهب عيار 18 112,990 ليرة $44.98
سعر الذهب عيار 14 87,880 ليرة $34.99
سعر الذهب عيار 12 75,325 ليرة $29.99
اسعار أوقية الذهب 4,685,241 ليرة $1,865
اسعار جنيه الذهب 1,054,581 ليرة $419.85
اسعار كيلو الذهب 150,650,846 ليرة $59,977
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333
3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356
2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250
1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906
31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898
30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662
29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901
28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900
27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879
26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006
وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 نتمنى ان تكون قد حازت على اعجابكم .