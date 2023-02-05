الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 عيار 21 لحظة بلحظة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:16 ص
05 فبراير 2023
الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 عيار 21 لحظة بلحظة
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

تشهد أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 ارتفاعاً في الاسعار وخاصة عيار 21 -24-18 حيث أن الأسعار شهدت ارتفاعاً مع رفع سعر الفائدة الامريكي ، وخاصة ان سعر الذهب اليوم ، ويتابع المواطنين السوريين سعر الذهب وخالصة في ظل التقلبات المالية في العالم ، مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1958.44 دولار للأوقية، في حين سجل سعر جرام الذهب في سوريا عيار "24" اليوم عند مستوى 430,000 ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " تقدم سعر الذهب في سوريا 5/2/2023.

الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 عيار 21 لحظة بلحظة

دمشق :  شراء376,000           مبيع :381,000  

حلب:   شراء376,000             مبيع :381,000

ادلب : شراء377,000             مبيع:379,000

الحسكة:شراء: 379,000           مبيع:382,000

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023

سعر الذهب في سوريا اليوم 21

عيار 24       بيع 400,000 شراء 399,429

عيار 22       بيع 366,667 شراء 366,143

عيار 21       بيع 350,000 شراء 349,500

عيار 18       بيع 300,000 شراء 299,571

عيار 14       بيع 233,333 شراء 233,000

عيار 12       بيع 200,000 شراء 199,714

الاونصة        بيع 12,440,000 شراء 12,422,229

الجنيه الذهب   بيع 2,800,000 شراء 2,796,000

الكيلو   بيع 400,000,000 شراء 399,428,571

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,651 ليرة $59.98

سعر الذهب عيار 22  138,098 ليرة $54.98

اسعار الذهب عيار 21 131,823 ليرة $52.48

اسعار الذهب عيار 18 112,990 ليرة $44.98

سعر الذهب عيار 14  87,880 ليرة   $34.99

سعر الذهب عيار 12  75,325 ليرة   $29.99

اسعار أوقية الذهب     4,685,241 ليرة       $1,865

اسعار جنيه الذهب      1,054,581 ليرة       $419.85

اسعار كيلو الذهب      150,650,846 ليرة    $59,977

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023


سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

4 فبراير        150,667     131,837     113,002     87,889       75,333

3 فبراير        150,712     131,876     113,036     87,916       75,356

2 فبراير        154,501     135,191     115,877     90,126       77,250

1 فبراير        157,812     138,088     118,361     92,057       78,906

31 يناير       155,796     136,325     116,849     90,881       77,898

30 يناير       155,324     135,912     116,495     90,606       77,662

29 يناير       155,801     136,329     116,853     90,884       77,901

28 يناير       155,799     136,328     116,851     90,883       77,900

27 يناير       155,758     136,292     116,821     90,859       77,879

26 يناير       156,013     136,514     117,011     91,008       78,006

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 5/2/2023 نتمنى ان تكون قد حازت على اعجابكم .

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات