في حادثة نادرة: استخراج كرة جولف من أمعاء صبي أسترالي

في حالة نادرة، عثر الأطباء في مستشفى رويال أديلايد جنوبي أستراليا على كرة جولف من جسد صبي بعدما عانى من آلام شديدة في البطن.

وذكرت مجلية طبية، نقلاً عن أطباء المستشفى، فإن الأطباء في المستشفى كافحوا من أجل إزالة الكرة من جسد الصبي البالغ من العمر 14 عامًا والتي قام بإدخالها عبر فتحة الشرج.

وتضمن التقرير الطبي شرحًا مفصلًا للحالة الطبية التي شكَلَت صدمة لدى الأطباء في المستشفى بعدما تم إسعاف المراهق يشكو ألمًا في منطقة البطن، وبعد إجراء الفحص السيني للصبي، تبين وجود جسم غريب يشبه البيضة في اللون والحجم مستقر في منقطة القولون، في نهاية الأمعاء الغليظة، وبالقرب من المستقيم.

ولاستخراج الكرة، استخدم الأطباء تقنيات مختلفة من أجل مساعدة الطفل على التقيؤ من أجل إخراج الكرة عن طريق الفم بعدما رفضت عائلته إجراء عملية جراحية له.

وبعد أكثر من ساعتين من المحاولات الفاشلة، تم إعطاء الطفل كمية كبيرة من المسهلات حيث استهلك لتر كامل من المسهلات من أجل مساعدته على التغوط وإخراج الكرة.

وبعد ثلاث ساعات من الانتظار، لاحظ الأطباء وجود الكرة البيضاء في براز المراهق دون ترك أي إصابة في أمعاءه وبقي بصحة جيدة وخرج من المستشفى في نفس اليوم، حيث قدم الأطباء نصيحة للصبي "بعدم إدخال أشياء أخرى في شرجه في المستقبل".

وقال الأطباء المشرفين على حالة الصبي: "تمثل كرة الجولف تحديات تقنية فريدة من نوعها بالنسبة للأطباء عند محاولة إزالتها من القولون وذلك بسبب خصائصها الميكانيكية، بسبب حجمها الكبير وشكلها الكروي ويجعلها غير قابلة للضغط، مما يمنع شفطها".

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من خضوع رجل في الهند لعملية جراحية من أجل إزالة عبوة مزيل عرق استقر في منطقة القولون كان قد أدخله عبر فتحة الشرج.

وشارك الأطباء في مستشفى باردمان الطبي صورًا ومقطع فيديو مُقتضب من العملية الجراحية الدقيقة والتي انتهت بإخراج عبوة مُزيل عرق والتي كان طولها يصل لـ13 سم.

وذكر الطبيب بأن عبوة مزيل العرق استقرت لسببٍ غير مفهوم في القولون بالقرب من فتحة الشرج، وهو ما يعني بأن المريض أقدم على إدخاله بجسده من خلال فتحة الشرج لأسباب ما تزال غير واضحة لكنها بعيدة بالتأكيد عن إزالة الرائحة الكريهة.