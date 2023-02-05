آخر تطورات المنخفض الجوي غداً..برودة قطبية ورياح شديدة لم يسبق لها مثيل

لخص مدير موقع طقس فلسطين أيمن المصري اليوم الأحد 5/2/2023 ، الحالة الجوية المتوقعة خاصة اليومين القادمين وخاصة يوم الاثنين الذي يحمل منخفضاً جوياً قطبياً عميقا شديد البرودة ورياح شديدة وهوجاء لم يسبق لها مثيل منذ سنوات.

وقال المصري إن الطقس اليوم الأحد، يشهد استقرارا وارتفاعاً على درجات الحرارة في كافة المناطق، وقد تشهد المناطق الشمالية بعض الهطولات المطرية، موضحاً أن درجات الحرارة تتراوح بين 8_12 درجة مئوية ، وبين 9_12 درجة مئوية في المناطق الجبلية، في حين تبلغ الحرارة في المناطق السهلية 15 درجة مئوية.

رياح هوجاء ومنخفض قطبي

وبين المصري أن يوم الاثنين يبدأ منخفض جوي عميق جداً، وخاصة أن النموذج الأمريكي يعطي ضغطاً يصل لـ995 ملي بار ، أي أن المنخفض الجوي سيكون عميقاً جداً ، وذات رياح شديدة.

وبين المصري أن منطقة غرب تركيا تشهد منخفضاً جوياً ويتركز صباح غدا الاثنين قرب قبرص ، ويصل الأراضي الفلسطينية ليبدأ المنخفض رسمياً ظهر الغد ، موضحاً أن الضغط الجوي المنخفض يعني أن هناك رياحاً هوجاء وخاصة لسكان قطاع غزة وللبحر والصيادين .

الثلوج في لبنان وسوريا والأردن

وبين المصري أن الأراضي الفلسطيني ستكون على أطراف الحالة الجوية وسيكون نصيبها الأمطار الغزيرة والبرودة فقط ، إلا أن لبنان وسوريا والأردن ستشهد تساقطاً للثلوج .

وأكد أن المنخفض الجوي شديد البرودة سيكون على مدار ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، حيث إن بعض هبات الرياح قد تصل في مناطق 80 كيلومتراً في الساعة ، وقد تصل لـ120 كيلو متر في الساعة .

وطالب أصحاب الدفيئات الزراعية بأخذ الاحتياطات الكاملة اليوم وتثبيتها جيداً استعداداً لمنخفض الغد بالإضافة الى الابتعاد عن لوحات الإعلانات وغيرها من الأمور التي قد تتطاير نتيجة شدة الرياح.