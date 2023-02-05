وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في دبي

أعلنت دولة الباكستان، اليوم الأحد 5/2/2023، وفاة رئيسها السابق برويز مشرف في أحد المستشفيات في دبي.

وأوضح متحدث باسم السفارة الباكستانية في الإمارات العربية المتحدة، أن الرئيس السابق توفي بعد صراع طويل مع المرض.

ووصل مشرف إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في أكتوبر من العام 1999 قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو (حزيران) 2001 .

وقضت محكمة في باكستان في ديسمبر كانون الأول من العام 2019 بإعدام مشرف بعد إدانته بتهمة الخيانة على أساس تعليقه دستور البلاد عام 2007 في سابقة من نوعها تكمن في إدانة حاكم عسكري سابق بالخيانة في باكستان، ليتم إلغاء الحكم بعد أقل من شهر.

وسمحت المحكمة عقب ذلك للرئيس الباكستاني السابق بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج متوجها إلى دولة الإمارات حيث عاش منذ ذلك الحين عاش في دبي وكان - وفقا للمحققين - هاربا من وجه العدالة فيما يتعلق بالتهم الجنائية الموجهة إليه.