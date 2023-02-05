هل سيتم صرف مخصصات التنمية الاجتماعية بعد رواتب موظفي السلطة ؟

مع بدء صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، بدأت التساؤلات حول موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2023 ، وخاصة بعد تسريب معلومات ان موعد صرف المخصصات سيكون فور تلقى الموظفين العموميين لرواتبهم ، الا أن الجهات الرسمية لم تأكد موعد الصرف حتى اللحظة.

وكان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان ربط موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة في المحافظات الشمالية والجنوبية ، بموعد صرف رواتب الموظفين العموميين .

وأكد أن وزارة التنمية هي الجهة المخولة لتحديد موعد الصرف رسميًّا، مشيرًا إلى أن جرى دفع النسبة التي يساهم بها الاتحاد من قيمة المخصصات وهي 50% من القيمة الإجمالية.

موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية

وأوضح عثمان، أنه من الطبيعي أن تأخذ الإجراءات وقتًا بعد تحويل الاتحاد الأموال، لكنها لن تطول كثيرًا.

وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وفي أكثر من مناسبة رفض الإعلان الرسمي عن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية ، وجعل مسؤولية الصرف بالمالية ، وخاصة ان الوزارة قد جهزت كافة الكشوفات للصرف .

ويتلقى نحو 78 ألف أسرة من قطاع غزة و33 ألف أسرة في الضفة الغربية المحتلة مخصصات التنمية الاجتماعية بعد ان تم تصنيفهم ضمن العائلات الأشد فقراً .