بعد وفد الجهاد الإسلامي: حماس تزور القاهرة الاثنين بدعوة مصرية

قالت مصادر إعلامية اليوم الأحد 5/2/2023، إن وفد حركة حماس يرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، سيزور القاهرة غداً الاثنين، بعد تلقيه دعوة رسمية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة.

وكان المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين عدوان حكومة الاحتلال المتطرفة على الشعب الفلسطيني واقتحام الأقصى والتضييق على الأسرى.

وسيلتقي الوفد عدداً من المسؤولين المصريين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العامة، وسيناقش قضايا مختلفة في القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة، بعد زيارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة ووفد من الحركة، للقاهرة التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقش الطرفان آخر التطورات في فلسطين المحتلة، خاصة الأوضاع في القدس والضفة الغربية، لا سيما جنين، والأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص.

وبحث الجانبان العلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

وقد سادت اللقاء أجواء أخوية وإيجابية، في ظل تأكيد مصر على استمرار جهودها المساندة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

كما اتفق الجانبان على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.