الصين غاضبة من إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد

عبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد 5/2/2023 ، عن استيائها الشديد واعتراضها إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادها الذي كان فوق أمريكا الشمالية ، الذي تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس .

وقالت "نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطاد يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس".

وأشارت الخارجية، إلى أن بكين تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت يوم السبت وبتوجيه من الرئيس جو بايدن منطاد الاستطلاع الصيني الذي كان يحلق على ارتفاع شاهق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية ساوث كارولاينا.