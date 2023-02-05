جيش الاحتلال يتراجع بشأن اعتراض طائرة مسيرة

تراجع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 5/2/2023، عن رواية اعتراض القبة الحديدية لطائرة مسيرة أطلقتها المقاومة الفلسطينية، باتجاه مستوطنات الغلاف لكن أسقطت قبل وصولها.

ووفقاً لمراسل القناة ١٣ :فبعد تحقيق أولي في حادثة تفعيل القبة الحديدية ، فإن تقديرات جيش الاحتلال، هو أنه ليس بالضرورة هناك طائرة بدون طيار للعدو.

وتوقعت أن يكون عطلًا وقرارًا خاطئًا أدى لتفعيل القبة حديدية بسبب حالة الطقس أو الطيور...

فيما يحقق جيش الاحتلال في احتمال أن يكون سربًا من الطيور هو الذي قام بتفعيل منظومة القبة الحديدية ، أو طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

أما روعي شارون محلل عسكري في قناة كان: فأفاد، أنه اتضح أنه لم يتم إطلاق أي طائرة بدون طيار من القطاع هذا المساء.

ووفقاً لشارون فسيفحص جيش الاحتلال، المنظومة اليوم للإجابة على الاستفسار عن السبب وراء تفعيل المنظومة وتنفيذ عملية الاعتراض .

وتابع شارون:" وقعت عملية الاعتراض على ارتفاع 5000 قدم - وهو ليس ارتفاعًا معقولًا لتحليق طائرة بدون طيار في مثل هذا الطقس ، وكذلك احتمال أن يكون سرب الطيور، الخطأ البشري أمر محتمل* "